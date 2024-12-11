Пушкинские места в Петербурге: маршрут ко Дню памяти поэта от Piter.TV

Редакция Piter.TV составила свою подборку локаций, в которых можно почтить память великого русского писателя, а также частично ознакомиться с его произведениями и биографией.

В России 10 февраля традиционно отмечается День памяти Александра Сергеевича Пушкина. В Петербурге поэт прожил порядка 15 лет, и здесь же завершилась его история.

Город на Неве играл важную роль в жизни автора, и многие места, помнящие его, сегодня объединяются в так называемые "Пушкинские маршруты". Редакция Piter.TV составила свою подборку локаций, в которых можно почтить память великого русского писателя, а также частично ознакомиться с его произведениями и биографией.

Пушкинские места

Государственная коллегия иностранных дел (сейчас – Дом Иностранной коллегии). Здесь молодой Александр Сергеевич служил после того, как отучился в лицее, – с 1817 года по 1824 год и в 1831-1837 годах. С ним работали Вильгельм Карлович Кюхельбекер и Александр Михайлович Горчаков. Такая деятельность не привлекала поэта, но в этом месте он провел довольно много времени.

В основном автор переводил деловую корреспонденцию и состоял при архивной службе ведомства. Известно, что за стихи и эпиграммы на Александра I на него обратила внимание власть, после чего он был отправлен в ссылку в 1820 году в Кишинев, а 1823 году – переведен в Одессу. Однако Александр Пушкин числился в Коллегии иностранных дел.

А второй период службы в ведомстве связан с работой в архивах МИД Москвы и Северной столицы. Документы о литераторе оттуда перевели в Пушкинский Дом в Ленинграде (Институт русской литературы Российской академии наук). При этом в Доме Иностранной коллегии осталась небольшая коллекция архивов, найденная позже.

Адрес: Английская набережная, 32.

Фото: "Яндекс.Карты"

Летний сад. Здесь прозаик часто прогуливался в 1834 году. "Да ведь Летний сад – мой огород. Я, вставши от сна, иду туда. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома," – писал он супруге Наталье Гончаровой.

В тот момент Александр Пушкин проживал на Пантелеймоновской улице (сейчас – улица Пестеля), к саду тогда он шел по мосту через Мойку. Известно, что гулять поэт любил в домашних туфлях и халате – не просто так это место было им названо "домом".

Автор размышлял в Летнем саду в одиночестве и вдохновлялся. Возможно, именно в нем зарождались идеи на произведения.

Фото: ВКонтакте / Летний сад

Музей-квартира Александра Пушкина. На набережной реки Мойки, 12, поэт снял жилье за несколько месяцев до гибели. Туда принесли раненного на дуэли Александра Сергеевича в 1837 году.

В музее-квартире, входящей в комплекс Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина, проводят экскурсии, на которых рассказывают о последних моментах жизни. Здесь воссоздана атмосфера тех лет.

А над квартирой расположилась литературная экспозиция "Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина". В залах представлены изображения с автором и его товарищами, рукописи, предметы быта и другое.

Фото: пресс-служба Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина

Памятные программы

В честь памятной даты в Северной столице подготовлена обширная программа, с ней получится ознакомиться по ссылке на портале "Культура Петербурга". Мы выбрали важнейшие из мероприятий.

Мероприятие Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина. Учреждение подготовило программу для своих филиалов на 10 февраля. В частности, в Пушкине в 12:00 состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику поэта в Лицейском саду, в 14:25 – памятное собрание во дворе дома на набережной реки Мойки, о котором мы писали ранее.

В 14:45 будет минута молчания, на 15:30 запланирована литературно-музыкальная программа "Памяти Александра Сергеевича Пушкина и первых музейных хранителей" в зале "Бироновы конюшни". В этот день музей-квартира станет бесплатной с 10:00 до 14:00 и в 15:10-18:00.

Фото: пресс-служба Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина

Помимо этого, 10 февраля в 19:00 представят спектакль "И пушкинского слова волшебство" в театре "Санктъ-Петербургъ Опера". У гостей появится возможность познакомиться с оперой "Моцарт и Сальери" Н. А. Римского-Корсакова и камерной концертной программой. В нее войдут романсы на стихи Александра Сергеевича в исполнении солистов учреждения.

Уточняется, что опера основана на одноименной "маленькой трагедии" поэта.

Фото: ВКонтакте / Театр "Санктъ-Петербургъ Опера"

Выставки

В филиале Государственного музея городской скульптуры "Мастерская Аникушина" до 16 ноября работает выставка "Аникушин / Пушкин. Один на один".

Михаил Аникушин является одним из главных скульпторов города, его самая известная работа – памятник Александру Пушкину на площади Искусств. У сооружения длинная и сложная история.

Автор памятника получил признание и стал известным, и такой успех невозможен без искреннего чувства, которое он питал к своему герою. Как-то Михаил Константинович сказал: "А Пушкин и был моей первой любовью".

Любовь к поэту прошла через все работы скульптора, именно их можно увидеть в рамках экспозиции.

Фото: пресс-служба Государственного музея городской скульптуры

До 24 марта доступна выставка "Он победил и время, и пространство… К 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина" в Строгановском дворце. Экспозицию организовал Русский музей.

Представлено более 300 произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и народного искусства. Все они многогранно охарактеризуют творчество литератора, а также воссоздадут культурно-исторический фон, на котором расцветал его талант.

Материалы относятся к XVIII-XX векам.

Фото: пресс-служба Русского музея

Главное фото: пресс-служба Государственного музея городской скульптуры