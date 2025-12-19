День памяти Пушкина пройдет в Мариинском театре 10 февраля

Центральной постановкой вечера станет премьера спектакля в Мариинском-2 — оперное произведение Петра Ильича Чайковского "Евгений Онегин", исполняемая режиссером, народным артистом России Алексеем Степанюком.

Во вторник, 10 февраля, в Мариинском театре состоятся тематические мероприятия, приуроченные ко дню памяти выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Театральные сцены подготовят музыкальные постановки, созданные на сюжеты произведений классики русской литературы.

Центральной постановкой вечера станет премьера спектакля в Мариинском-2 — оперное произведение Петра Ильича Чайковского "Евгений Онегин", исполняемая режиссером, народным артистом России Алексеем Степанюком. Спектакль трактуется режиссёром как драма человеческих чувств и личностного становления. Минимализм декораций, созданных художником Александром Орловым, дополняется визуальным символом яблок, разбросанных по сцене, символизирующим неизбежность изменений и наступление зрелости в судьбах персонажей Пушкина. Исполнителями ключевых партий выступают солисты Григорий Чернецов, Инара Козловская, Сергей Скороходов, Юлия Маточкина. Руководство музыкальной составляющей осуществляет дирижер Гурген Петросян.

В тот же вечер, в зале Стравинского, начнется концерт, посвященный симфонической музыке Георгия Свиридова — оркестр исполняет сюиту "Метель". Музыкальное сопровождение дополняется выступлениями пианиста Павла Товпича и народного артиста России Владимира Рылова, читающего тексты. Произведение Свиридова было написано специально для одноимённого фильма режиссера Владимира Басова.

В продолжение фестиваля, в феврале зрители увидят и другие знаковые спектакли, основанные на творчестве Пушкина: балет Бориса Асафьева "Бахчисарайский фонтан" (11 февраля); опера Александра Даргомыжского "Каменный гость" (18 февраля); музыкальные композиции Николая Римского-Корсакова — сказочная опера "Сказка о царе Салтане" (22 февраля в 13:00 и 19:00) и драматическая опера "Моцарт и Сальери" (13 февраля).

