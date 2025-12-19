Он добавил, что "везде должна быть какая-то определенная логика внешнего вида".

Народный артист России Николай Цискаридзе предложил разработать систему правил дресс-кода в театре. Об этом он заявил в рамках марафона "Россия - семья семей" общества "Знание".

По словам артиста, дресс-код в культурных учреждениях является необходимой составляющей. Цискаридзе отметил, что его стоит отдельно регламентировать. Он добавил, что "везде должна быть какая-то определенная логика внешнего вида".

Допустим, в храм нельзя же входить в шортах и с оголенными плечами. Это неприлично, и, в принципе, вас не пустят. То же самое в театр. Нельзя приходить в шлепках, нельзя приходить в шортах. Николай Цискаридзе, народный артист РФ

Фото: Piter.tv