В Петербурге завершили реорганизацию компании "Театр песни" Пугачевой

Юридическая история получила продолжение.

Компания "Театр песни", ранее принадлежавшая Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте и связанная с проектом в Санкт-Петербурге, прошла процедуру реорганизации.

Общество с ограниченной ответственностью "Театр песни" было зарегистрировано в 2008 году. Первоначально компания носила название "Театр песни Аллы Пугачевой". Учредителями юридического лица на момент создания являлись певица Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте.

Как пишут РИА Новости, уже в 2009 году обе вышли из состава учредителей. После этого компания была переименована в ООО "Театр песни". Проект предполагал ведение деятельности в Санкт-Петербурге, однако фактическая реализация планов так и не состоялась.

Уведомление о начале процедуры реорганизации компании поступило в регистрирующие органы в октябре 2025 года. В середине января 2026 года был зарегистрирован документ о завершении данного процесса. В реорганизации также участвовало ООО "Пи Эм Ай Софт". Основным видом деятельности этой компании является работа рекламных агентств. По итогам процедуры юридическая судьба участников реорганизации была изменена в соответствии с установленным порядком.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте на момент завершения реорганизации не имели отношения к ООО "Театр песни".

