Артист вспомнил, как Примадонна помогла найти ему дантиста.

Российский певец Шура рассказал о том, как Алла Пугачева поругала его из-за выбитых зубов. В интервью журналистке Алене Жигаловой исполнитель отметил, что однажды Примадонна заставила его заняться собственным здоровьем, так как у мужчины отсутствовали передние зубы. В тот момент публика считала это "фишкой" звезды шоу-бизнеса. Однако Алла Пугачева посоветовала вставить зубы, так как беспокоилась о нем. После этого артисту долгое время приходилось искать хорошего дантиста. Он не смог найти такого специалиста самостоятельно, поэтому Пугачева лично дала ему контакты подходящего врача. С того момента Шура стал ходить с имплантами.

Аллочка мне ... дала за зубы: "Если ты их не вставишь, я тебе сама их вставлю!". Я тогда беззубый ходил, она говорит: "Давай-ка, дорогой мой, займись зубами. Все хорошо — красивый, смешной, но вставь! Иначе я тебе! певец Шура

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Фото и видео: YouTube / Super