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Певец из РФ Шура заявил, что многодетная беженка с Украины скоро родит ему ребенка

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Артист рассказал о своей влюбленности в иностранную предпринимательницу.

Певец Шура поделился в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой подробностями личной жизни. В эфире YouTube-проекта Super российский исполнитель объяснил, что в настоящее время влюблен в украинскую беженку, которая готова родить артисту ребенка. Гость программы заметил, что у иностранки уже есть четыре ребенка, она занимается бизнесом. Шура не стал раскрывать имя своей избранницы. Он пояснил, что вообще не собирался говорить о своем романе, но случайно проговорился.

Я и так получу дома по башке. Есть договоренность у нас. Ей эта известность абсолютно нафиг не надо.

Шура, артист

Ранее Шура признался, что боится балерину Анастасию Волочкову.

Фото и видео: YouTube / Super

Теги: беженцы, шура
Категории: Тема дня,

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