Шура – 50! Большой юбилейный концерт

Для зрителей старше 16 лет. Сбор гостей 19:00.

Шура — легенда 90-х, король эпатажа, один из самых экстравагантных певцов поп-эстрады нашего времени! В честь своего 50-летия на сцене клуба "Космонавт" Шура выступит с большим юбилейным live-концертом и праздничной программой, где прозвучат его лучшие песни! В этот вечер можно спеть вместе любимые песни "Твори Добро", "Холодная луна", "Не верь слезам", "Отшумели летние дожди" и многие другие, а также услышать новые композиции. Этот вечер нельзя пропустить!

Фото: предоставлено организаторами