Концерт группы tAISh в клубе "Космонавт"

Для зрителей старше 16 лет.

tAISh – группа Таис Логвиненко, одной из самых ярких молодых певиц на российской сцене! Автор-исполнитель с собственной неповторимой манерой, профессиональная актриса и финалистка первого сезона "Главной сцены" на телеканале "Россия".

Первые два альбома были по достоинству оценены музыкальными критиками и, главное, слушателями. Многие запомнили её песни, не успев выучить название группы. Это непохоже на всё, что вы когда-то слышали и видели. День за днём, песня за песней, концерт за концертом, tAISh открывает большую сцену новому поколению.

Фото: предоставлено организаторами концерта