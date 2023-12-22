Концерт группы "Ундервуд"

Концерт состоится 13 апреля в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

Днём рождения группы Ундервуд считается 8 декабря 1995 года – день, когда студенты медицинского института Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко сыграли свой первый настоящий концерт. В 2002 году вся страна услышала песню "Гагарин, я Вас любила", и с этого момента группа начала свой путь от андеграундных клубов к большим залам и масштабным фестивалям.

За 27 лет команда выпустила 10 альбомов, 22 клипа, 4 поэтических книги и аудиокнигу стихов. Ундервуд – участник крупнейших российских фестивалей - НАШЕСТВИЕ, Наши в городе, Metro on Stage, FIFA Fan Fest, Чернозём, YLETAЙ. Песни Ундервуда звучат в фильмах и сериалах: "Король и шут", "Даунхаус", "Небесный суд", "Питер FM", "Полярный-2", "Огонь".

В клубе "Космонавт" группа сыграет новые композиции и свои лучшие треки, за которые их так полюбила публика.

Фото: предоставлено организаторами (Клуб Космонавт)