Концерт Валерия Сюткина

Валерий Сюткин всегда располагает к себе, а лучезарная улыбка и неиссякаемая энергия на сцене давно стали визитной карточкой артиста. Актуальные, безумно романтичные и действительно солнечные песни Валерия Сюткина слушают и любят от мала до велика.
"Стильный оранжевый галстук", "Вася", "Я то, что надо", "Дорога в облака", "Радио ночных дорог", "Семь тысяч над землей" — этим и многим другим композициям невозможно не подпевать.
Всех ждут знакомые и любимые песни, воздушные импровизации и неповторимый голос Валерия Сюткина, которые зарядят каждого хорошим настроением и душевной теплотой.
Во Дворе Гостинки 7 августа состоится уникальный концерт, посвященный памяти одного из величайших артистов российской рок-сцены, культового музыканта и основателя группы "Король и Шут" – Михаила Горшенева.
Фото: предоставлены организаторами (клуб "Космонавт")
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