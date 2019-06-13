Концерт Валерия Сюткина

Владелец самых лучших костюмов и стильных оранжевых галстуков, Валерий Сюткин вновь выйдет на сцену клуба "Космонавт" 18 августа! Для зрителей старше 16 лет.

Валерий Сюткин всегда располагает к себе, а лучезарная улыбка и неиссякаемая энергия на сцене давно стали визитной карточкой артиста. Актуальные, безумно романтичные и действительно солнечные песни Валерия Сюткина слушают и любят от мала до велика.

"Стильный оранжевый галстук", "Вася", "Я то, что надо", "Дорога в облака", "Радио ночных дорог", "Семь тысяч над землей" — этим и многим другим композициям невозможно не подпевать.

Всех ждут знакомые и любимые песни, воздушные импровизации и неповторимый голос Валерия Сюткина, которые зарядят каждого хорошим настроением и душевной теплотой.

Во Дворе Гостинки 7 августа состоится уникальный концерт, посвященный памяти одного из величайших артистов российской рок-сцены, культового музыканта и основателя группы "Король и Шут" – Михаила Горшенева.

Фото: предоставлены организаторами (клуб "Космонавт")