Проект "ГОРШЕНЕВ" во Дворе Гостинки

Во Дворе Гостинки 7 августа состоится уникальный концерт, посвященный памяти одного из величайших артистов российской рок-сцены, культового музыканта и основателя группы "Король и Шут" – Михаила Горшенева. Для зрителей старше 16 лет.

Концерт-традиция, вечер, когда в авторской интерпретации можно услышать любимые миллионами песни, среди которых "Лесник", "Дурак и молния", "Кукольный театр" и многие другие. На сцене выступит брат Михаила Горшенева – Алексей – в компании музыкантов из проекта "Горшенев". В сет-лист программы "Песни брата" вошли главные композиции "Короля и Шута", написанные Михаилом Горшеневым и Андреем Князевым.

Некоторые песни пою по ролям, изображая героев этих песен. В одной из них придумал ход. После второго припева композиции "Блуждают тени" я говорю людям: "Давайте похлопаем Мишке". И весь зал аплодирует. Исходя из текста, мы как бы стучимся к Мишке. И после этого я начинаю специально петь его голосом. И вот, он нас слышит! – поделился в недавнем интервью Алексей Горшенев.

Группа "Король и Шут" стала феноменом на российской рок-сцене, а лидер группы Михаил Горшенев – одним из самых значительных музыкантов современности.

Алексей Горшенев – музыкант, композитор, автор и вокалист, и одна из самых знаковых фигур в российской рок-музыке. Об этом свидетельствует успех коллектива "Кукрыниксы" на протяжении 20 лет, большой зрительский интерес к зонг-опере TODD и сериалу "Король и шут", музыка к которым написана Алексеем.

Фото: предоставлены организаторами (клуб "Космонавт")