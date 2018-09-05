Концерт группы "Ундервуд" во Дворе Гостинки

Группа "Ундервуд" даст большой концерт в пространстве “Двор Гостинки” в предпоследний день лета. Для зрителей старше 16 лет.

Календарное лето закончится большим концертом группы "Ундервуд" в Санкт-Петербурге! Группа встретится со своими поклонниками на прекрасной открытой площадке – во Дворе Гостинки.

Группа сыграет для вас все самые зажигательные песни и по традиции добавит парочку треков, которые давно не звучали вживую! А ещё совершенно точно вы зарядитесь энергией живой музыкальной встречи, которая будет греть вас осенью.

Владелец самых лучших костюмов и стильных оранжевых галстуков, Валерий Сюткин вновь выйдет на сцену клуба "Космонавт" 18 августа!

Фото: предоставлены организаторами (клуб "Космонавт")