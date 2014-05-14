Петербурженка отсудила у работодателя 1,4 млн после несправедливого увольнения

Компенсации получили продавец и менеджер, уволенные с нарушением Трудового кодекса.

В Санкт-Петербурге суд удовлетворил исковые требования бывших сотрудниц торговой сети, признав их увольнение необоснованным. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по городу.

48-летняя женщина, работавшая продавцом в одном из универсамов, была уволена спустя девять месяцев после трудоустройства по причине "утраты доверия". Руководство компании обвиняло её в хищении, однако доказательства так и не были предоставлены. Аналогичный случай произошёл с 40-летней сотрудницей отдела закупок, которую уволили во время временной нетрудоспособности, сославшись на неудовлетворительные результаты испытательного срока.

Обе женщины обратились в суд с заявлениями о незаконном увольнении. Судебное разбирательство продолжалось несколько лет и завершилось в их пользу. В результате с работодателя взыскано 1,3 миллиона рублей в пользу бывшего менеджера и 1,4 миллиона рублей — в пользу экс-продавца.

Исполнение судебного решения потребовало применения мер принудительного характера, включая запрет на внесение изменений в сведения о компании в ЕГРЮЛ. После этого средства были выплачены в полном объёме.

Ранее петербуржцам представили график стоянок экомобиля на неделю.

Фото: Piter.tv