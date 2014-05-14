США потребуются годы, чтобы восполнить запасы оружия, заявили в Пентагоне

Американскому министерству по обороне потребуются годы для того, чтобы восполнить запасы боеприпасов, которые были отправлены армии киевского режима. Соответствующее мнение огласил бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл. Иностранный эксперт в публикации для издания The Wall Street Journal отметил, что в США ежемесячно производится до 60 ракет Stinger, при этом спрос на них растет.
С нынешним и прогнозируемым уровнями производства оборонной промышленности потребуются годы, чтобы пополнить то, что было отправлено на Украину, включая более трех тысяч ракет Stinger и миллионы артиллерийских снарядов.При таких темпах замена вооружений и техники, отправленных Киеву, займет более четырех лет.
Дэн Колдуэлл, автор материала
Экс-советник Пентагона добавил, что недавно власти в Вашингтоне использовали ракетные комплексы Patriot для защиты американских войск в Катаре во время ответных ударов со стороны Ирана. Автор статьи считает глупым при риске возобновления боевых действий на Ближнем Востоке и опасения относительно китайской деятельности раздавать еще больше американского важнейшего оружия третьим странам. Эксперт уточнил, что Пекин обладает гораздо большим числом ракетных и военно-воздушных сил, чем есть у Тегерана. По словам Дэна Колдуэлла, лидер Белого дома Дональд Трамп отдал приоритет безопасности и готовности американских военных, приостановив в этих целях поставки вооружения на Украину, где интересы Вашингтона носят "ограниченный характер".
В США заявили, что заранее предупредили Украину о приостановке поставок оружия.
Фото:pxhere.com
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