Экс-советник Пентагона указал на опасность отсутствия вооружения для США в виду вероятности возникновения новых мировых конфликтов.

Американскому министерству по обороне потребуются годы для того, чтобы восполнить запасы боеприпасов, которые были отправлены армии киевского режима. Соответствующее мнение огласил бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл. Иностранный эксперт в публикации для издания The Wall Street Journal отметил, что в США ежемесячно производится до 60 ракет Stinger, при этом спрос на них растет.

С нынешним и прогнозируемым уровнями производства оборонной промышленности потребуются годы, чтобы пополнить то, что было отправлено на Украину, включая более трех тысяч ракет Stinger и миллионы артиллерийских снарядов.При таких темпах замена вооружений и техники, отправленных Киеву, займет более четырех лет. Дэн Колдуэлл, автор материала

Экс-советник Пентагона добавил, что недавно власти в Вашингтоне использовали ракетные комплексы Patriot для защиты американских войск в Катаре во время ответных ударов со стороны Ирана. Автор статьи считает глупым при риске возобновления боевых действий на Ближнем Востоке и опасения относительно китайской деятельности раздавать еще больше американского важнейшего оружия третьим странам. Эксперт уточнил, что Пекин обладает гораздо большим числом ракетных и военно-воздушных сил, чем есть у Тегерана. По словам Дэна Колдуэлла, лидер Белого дома Дональд Трамп отдал приоритет безопасности и готовности американских военных, приостановив в этих целях поставки вооружения на Украину, где интересы Вашингтона носят "ограниченный характер".

В США заявили, что заранее предупредили Украину о приостановке поставок оружия.

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