Сбер выступил технологическим партнёром экспозиционного проекта Русского музея.

В корпусе Бенуа Русского музея открылась выставка "Страна побед". Она приурочена к 80-летию Победы и рассказывает о сражениях, которые навсегда вошли в историю страны. От битвы на Чудском озере до Сталинграда — экспозиция охватывает тысячелетие великих побед, ставших символами национального характера. Это не просто музей — это гимн мужеству и единству народа.

Мы создавали эту выставку как гимн вообще победам России, во все эпохи, во все времена, потому что победа в священной войне, в Великой Отечественной войне, победа в величайшая в истории, конечно, она была предопределена теми победами, которые совершал наш народ во всей своей тысячелетней истории. Алла Манилова, генеральный директор Русского музея

На выставке представлены более 150 произведений из коллекции Русского музея — живопись, скульптура, графика, редкие работы, которые редко видят свет. Но "Страна побед" — это не только шедевры прошлого. Благодаря технологиям Сбера, любой посетитель может стать соавтором экспозиции: достаточно отсканировать QR-код рядом с картиной и с помощью нейросетей GigaChat и Kandinsky создать свой образ Победы.

В общем-то это именно то, почему нам приятно работать c Русским музеем, потому что, опираясь на глубочайшие классические традиции, команда Русского музея всегда ищет какие-то новые технологические возможности, как лучше довести нашу культуру, в этот раз это наш исторический код для самых разных поколений. Я думаю, что сегодня одни из вас попробуют сами создать свои полотна. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Получившееся произведение станет частью мультимедийной инсталляции прямо в зале. Так каждый зритель сможет не только увидеть историю, но и прикоснуться к ней — через личный творческий опыт и память о великой Победе.

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Видео: Piter.tv