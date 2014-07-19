Иностранные СМИ сравнили организацию мероприятий G20 и Брикс.

Организация и уважительное отношение к общей фотографии на саммите БРИКС четко контрастирует с хаосом, произошедшим на саммите "Большой двадцатки" (G20). Такой информацей с аудиторией поделились иностранные журналисты из новостного агентства The Bloomberg. В публикации говорится о том, что состав делегаций и повестка позволяют СМИ утверждать, что эта рабочая встреча бросает вызов современному мироустройству во главе с Вашингтоном.

В отличие от саммита G20, никто не опоздал и не пропустил общую фотосессию <…> Это полностью контрастирует с хаотичной общей фотографией с саммита G20, сделанной на том же самом месте. Тогда отсутствие президента США Джо Байдена, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и премьер-министра Канады Джастина Трюдо олицетворяло беспорядок, который окутал встречу Двадцатки. статья СМИ

Напомним, что на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро участники приняли декларацию. Политические лидеры на мероприятии осудили удары по Ирану. Дополнительно они подтвердили, что сектор Газа должен управляться палестинскими властями. Кроме того страны осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в российских регионах и выразили надежду на то, что текущие усилия по мирному урегулированию приведут к мирной договоренности по украинскому кризису. С 2024 года БРИКС включает в себя, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе международных партнеров с экономическим блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. В текущем году саммит проходит с 6 по 7 июля.

Bloomberg сообщил о возможном сокращении саммита ЕС — Китай.

Фото: Вконтакте / МИД России (Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС)