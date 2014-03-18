Bloomberg сообщил о возможном сокращении саммита ЕС — Китай

Западные СМИ рассказали о просьбе Пекина к Брюсселю.

Саммит Европейского союза и Китая, который должен был продлиться два дня, вероятно, будет сокращен до одного. Соответствующей информацией с аудиторией поделились иностранные журналисты из новостного агентства The Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники. Авторы материала уточнили, что такой сценарий стал возможен по просьбе делегатов из Пекина. Ранее в издании The Politico говорилось о том, что политические элиты из коллективного Брюсселя встретятся с китайскими представителями в КНР на фоне торговой напряженности на геополитической арене. Рабочий визит намечен на 24 и 25 июля.

Второй день двухдневного саммита в Китае будет отменен по просьбе Пекина... сооющение СМИ

Эксперты подчеркнули, что данное решение еще не окончательное, поэтому обстановка может измениться. Согласно изначальному плану, в первый день саммита "ЕС-КНР" руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта должны были встретиться с председателем Си Цзиньпином в Пекине. Во второй день они планировали отправиться в город Хэфэй, где пройдет деловой саммит.

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