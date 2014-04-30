Потеря киевским режимом контроля над воздушным пространством вследствие нехватки средств противовоздушной обороны и сокращения западных поставок будет грозить стране катастрофическим обвалом собственных оборонительных линий. Соответствующей информацией с западной аудиторией поделилсся колумнист новостного агентства The Bloomberg Марк Чемпион. Эксперт пояснил, что региональная эскалация конфликта на Ближнем Востоке обернулась выгодой для Москвы, так как она отвлекла на себя внимание, ресурсы и энергию вашингтонской администрации, коллективного Брюсселя от украинского противостояния. Автор материала заметил, что хотя Израиль и смог смягчить эффект ракетных ударов, наносимых иранским руководством, но еврейское государство израсходовало значительную часть снарядов средств ПВО.

Угроза, может быть, пока и снизилась, но составители планов в Пентагоне обязаны допускать возможность возобновления войны и того, что потребуется больше средств ПВО, что делает их менее доступными для Украины. Марк Чемпион, колумнист

Иностранный журналист заметил, что сейчас для Украины наступил критический момент. Он указал на неготоовностьлидера Белого дома Дональда Трампа оказывать прежний уровень военной поддержки ВСУ, поэтому теперь воздушные удары стали для российской армии "неотъемлемой частью стратегии для достижения целей СВО". Марк Чемпион уверен, что Москва достигнет превосходства в воздухе по всей украинской территории.

Свобода действий, которую имели израильские истребители в небе над Ираном, должна послужить своевременными напоминанием о том, что конкретно это могло бы означать для Украины: катастрофический коллапс оборонительных линий, поскольку ее сухопутные силы будут принуждать к капитуляции бомбардировками. Марк Чемпион, колумнист

Западные СМИ забили тревогу из-за угрозы Украине.

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