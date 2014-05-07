Киевский режим стоит перед лицом экзистенциональной угрозы из-за ситуации, которая в настоящее время происходит в зоне специальной военной операции. Соответствующую публикацию разместило новостное агентство The Bloomberg. Авторы материала отметили, что на фоне расширения линии фронта финансирование частных военных компаний, появившихся на украинской территории в 2022 году, иссякло.

Угроза Украине остается экзистенциальной. Российские войска наращивают наступление по всему фронту. статья иностранного СМИ

Напомним, что в июне 2025 года Вооруженные силы России освободили из-под контроля Вооруженных сил Украины населенные пункты Червоная Зирка, Новосергеевка, Ялта, Шевченко, Дылеевка, Запорожье, Новониколаевка, Комар, Коптево и Ульяновка, находящиеся в Донецкой народной республике, а также пункты Новая Кругляковка, Долгенькое и Московка в Харьковской области. Глава Луганской народной републики Леонид Пасечник также уведомил о полном освобождении всей территории нового региона страны от ВСУ.

Bloomberg заявил о росте состояния богатейших россиян более чем на $24,5 млрд.

Фото: pxhere.com (автор Frans Berkelaar)