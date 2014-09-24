Bloomberg заявил о росте состояния богатейших россиян более чем на $24,5 млрд

Опубликован новый рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось с начала 2025 года на 24,586 миллиардов долларов. Соответствующее заявление сделали журналисты из новостного агентства в опубликованном изданием "Индексе миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index). Этот показатель, а частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний. По сведениям от Bloomberg Billionaires Index, президент "Норникеля" Владимир Потанин с начала ткущего года заработал 3,83 миллиарда долларов. Таким образом финансовое состояние предпринимателя составило 31,7 миллиарда долларов. Также уточняется, что состояние акционера крупнейшего в стране производителя железной руды" Металлоинвест" Алишера Усманова возросло на 3,17 миллиардов долларов до уровня в 16,4 миллиардов долларов. Известно, что наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Состояние бизнесмена уменьшилось на 1,68 миллиарда долларов, до отметки в 24,1 миллиарда долларов.

Напомним, что новостное агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index. В него включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

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