Авиакомпании РФ сохранили объем перевозок за пять месяцев на уровне 2024 года

В рейтинг авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров попали "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии".

Пассажиропоток для российских авиакомпаний за январь-март 2025 года сопоставим с результатами, продемонстрированными операторами за аналогичный период прошлого года. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Росавиации. Специалисты ведомства уточнили, что говорят о показателе в 50,4 миллиона перевезенных человек. Ключевой показатель, характеризующий объем работы гражданской авиации по перевозке пассажиров за первые пять месяцев текущего года увеличился на 0,9 процентов. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 0,8 процентных пункта, до 88,4 процентов. Известно, что перевозчики снизили перевозки пассажиров в мае до 9,2 миллионов человек. На международный линиях пассажиропоток вырос на 1,1 процентов и составил около 2,3 миллион человек. На внутренних рейсах по стране перевозки составили 6,9 миллиона человек. Исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелев указал журналистам, что на программу перевозок компаний-операторов на майских праздниках повлияли беспрецедентные по интенсивности атаки со стороны украинских беспилотников.

Однако отрасль продемонстрировала способность даже в условиях внешнего воздействия обеспечивать для пассажиров комфортные условия и оперативно восстанавливать график полетов после того, как ограничения на использование воздушного пространства снимаются. Олег пантелеев, эксперт

Специалист уточнил, что отечественные авиакомпании на данный момент работают со своей максимальной эффективностью. Им удается удержать прошлогодние объемные показатели по пассажирообороту, а незначительное сокращение количества обслуженных клиентов связано с перетоком трафика на международные направления.

В Японии на территорию аэропорта пробрался медведь.

Фото: Piter.tv