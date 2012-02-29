Экс-главу Росавиации Нерадько арестовали по делу о мошенничестве

Нерадько руководил Росавиацией с 2009 по 2023 годы.

Суд отправил бывшего руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александра Нерадько под стражу по делу о мошенничестве на два месяца. Об этом сообщило РИА Новости.

Экс-главе предъявили обвинение в мошенничестве, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года, от должностных обязанностей его освободили в 2023 году. Его назначили советником генерального директора Государственной транспортной лизинговой компании.

Согласно нефициальным данным, Нередько стал фигурантом уголовного дела, которое связано с госконтрактами.

Также под арест попал бывший замглавы Росавиации Константин Махов по аналогичному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемый занимал эту должность с 2008 по 2017 год.

Ранее в Петербурге арестовали руководителей по делу о махинациях и взятках, их обвинили в мошенничестве на 35,7 млн рублей.

Фото: Piter.tv