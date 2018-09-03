Bloomberg: Зеленский обсудил с Трампом смену посла Украины в США

Американский президент-республиканец Дональд Трамп и лидер киевского режима Владимир Зеленский 4 июля обсудили по телефону смену украинского посла в Вашингтоне. Соответствующей информацией поделились журнралисты из новостного агентства The Bloomberg со ссылкой на собственный источник. Эксперт уточнил в комментарии для издания, что глава Украины дал поручение министерству иностранных дел обсудить назначение нового посла с американской стороной.

Среди потенциальных кандидатов на пост представителя Киева в Вашингтоне названы премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко. источник иностранного СМИ

В материале The Bloomberg не раскрываются причины такого шага со стороны чиновников с Банковой улицы. Однако авторы материала указали, что смена нынешнего посла Украины в США Оксаны Маркаровой "происходит в щекотливый для американо-украинских отношений момент". Речь идет о том, что Белый дом внезапно прекратил поставки оружия для ВСУ на прошлой неделе. По мнению новостного агентства, Дональд Трамп не смог сыграть роль посредника между Москвой и Киевом.

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