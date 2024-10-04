Актёр Михаил Кремер: "Хочу открыть секрет — у нас произошла какая-то химия друг с другом"

ТНТ продолжает показ нового комедийного сериала "Остаться друзьями" — история о том, как пережить разрыв, не разрушив общий круг общения.

Главные герои, Рома и Аня, решают расстаться "красиво", но быстро понимают, что на практике всё сложнее: общие друзья, привычные посиделки и куча воспоминаний мешают начать жизнь с чистого листа. О своём герое — мудром семьянине, который пытается помочь тем, кого любит, рассказал актёр Михаил Кремер.

Совсем скоро на ТНТ выходит сериал "Остаться друзьями", в котором вы сыграли друга семейной пары, переживающей развод. Какой он — ваш герой?

Мой герой — очень семейный человек, сильно любящий своих детей и жену. Он спокойный, терпеливый и настоящий мужчина. Важно, что не только я играю друга семейной пары, но и моя жена по кадру — Алина Алексеева. И мы с ней довольно успешно провели эту линию сквозь весь сериал, у нас классная арка. Было весело и здорово!

Получается ли у вашего героя поддерживать друзей? Часто ли в жизни вы сами нуждаетесь в помощи близких?

В целом, конечно, поддерживает, но иногда рационально подходит к этому вопросу. Если он понимает, что это не выгодно для его семейного благополучия, то не будет этого делать. Потому что всё-таки жена и дети для него важнее, чем друзья.

В жизни, особенно в сложные периоды, я тоже нуждаюсь помощи, но не прошу её. Никогда не скажу, что мне плохо: буду сам всё переживать и носить в себе. И только, возможно, в критический момент, когда мне будет безумно тяжело, обращусь за поддержкой к своей девушке и друзьям. Но это происходит крайне редко.

В кадре вы играете друзей, но удалось ли ими стать с вашими коллегами по съёмочной площадке?

Да, мы все друзья, на самом деле. С Борей Дергачёвым давным-давно знакомы: дружим, переписываемся, встречаемся. С Настей Калашниковой познакомились на этом проекте, она очень хороший человек! Много разговаривали, иногда спорили, но при этом всё сглаживали и общаемся до сих пор. С Алиной Алексеевой тоже давным-давно знакомы, и очень рад, что она стала моей партнёршей. Мы круто провели это съёмочное путешествие, буду рад ещё где-нибудь с ней поработать. С Никитой Никитиным тоже давно знакомы, и безумно классно всё прошло на площадке. С Софией Зайкой хоть и не виделись до этого, тоже быстро подружились!

Хочу открыть секрет — у нас произошла какая-то химия друг с другом, и когда мы играли, то чувствовали это, сложилось общее настроение. Счастлив этой компании и нашему выигрышному касту. Все крутые и большие молодцы.

Как проходили съёмки? Какая атмосфера сложилась на съёмочной площадке?

"Камера, мотор, начали!". Проходили сцены, шутили, где-то добавляли и подсказывали друг другу. Было много юмора, всё очень дружелюбно и с поддержкой. Ведь друзья снимали про друзей! А команда у нас на вес золота.

Почему сериал "Остаться друзьями" точно стоит смотреть нашим читателям?

Этот сериал про друзей и про узнаваемые какие-то вещи. Здесь разные группы людей, ячейки общества, сталкиваются в одну лигу. У каждого свои интересы, заботы, мечты и желания. В любой момент этому может прийти конец, если не идти на компромиссы и не поддерживать друг друга.

В дружбе всё так же, как и в отношениях, просто сёрьезность, возможно, разная. Сюжет учит тому, что людям нужно иметь важных друзей, которым ты доверяешь.

Это не только комедия — сериал получился очень трогательным! Он про любовь и про взаимоотношения вообще разных-разных людей. Я балдею от того, что получилось! Он смешной, сентиментальный и поучительный.

Как часто бываете в Петербурге? Какие места любите посещать во время поездок?

Мы с сыном часто приезжаем в Петербург вдвоём. Останавливаемся в отеле недалеко от ледокола "Красин". В этом году поехали в Петергоф и погуляли там, походили по небольшим музеям. Например, нам понравился Музей советских игровых автоматов, ведь сыну особенно интересны развлечения. Посетили ледокол, покатались на трамваях. Любим просто сесть и кругами ездить на них по городу.

У нас вообще своя какая-то складывается атмосфера, когда мы приезжаем в Питер, свой вайб! Из Москвы едем на ночном поезде, берём двухместное купе, смотрим в окно и много разговариваем. Обратно уже едем на "Сапсане". У нас есть чёткие правила и ритуалы, которых мы придерживаемся. В следующий раз хотим поехать ещё и с моей девушкой, все вместе.

А как вы отдыхаете? Что больше всего даёт сил и энергии?

Я люблю пассивный отдых. Если была сложная, долгая, монотонная и тяжёлая работа, то мне нравится приехать куда-то за границу, чтобы слышать иностранную речь и ни на что не отвлекаться. Люблю куда-нибудь приехать, лежать, ничего не делать неделю, есть, пить, говорить и наблюдать. Предпочитаю морской отдых, потому что сам из Владивостока.

Раньше вы служили в театре. Почему решили всё-таки углубиться в сферу кино?

Я ушёл из театра в 2018 году — определился с тем, что кино для меня интереснее. Почему? Потому что это смена людей! Каждый раз новые группы, режиссёры, сценарии. Конечно, может быть, в будущем захочу сыграть в театре, накоплю усидчивости, и мне захочется покопаться долго в роли, порепетировать полгода, что-то поискать в себе. Возможно, настанет это время, но пока выбираю кино.

В каких проектах вас ждать?

"Остаться друзьями", позже — "Близкое счастье", совместный с Турцией проект. Сейчас нахожусь на съёмках сериала "Химкинские ведьмы". В целом, двигаюсь, ищу что-то интересное и работаю. Надеюсь, всё будет интересное, запоминающееся и поучительное — не просто так, на глазок посмотреть, а с пользой!

Фото: ТНТ