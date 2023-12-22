На Васильевском острове поменяли свыше 400 метров изношенных труб

Потребители 12 жилых домов по улице Кораблестроителей обеспечены теплоснабжением по обновленному участку сети.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили реконструкцию участка распределительной сети "Кораблестроителей", которая ограничена кварталом одноименной улицы, Адмиральским проездом, Морской набережной и Капитанской улицей в Василеостровском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 7 мая.

В рамках проекта переложили 444 метра изношенных сетей на современные трубопроводы с пенополиуретановой теплоизоляцией. Они оснащены системой оперативно-дистанционного контроля, помогающей быстрее принимать решения по превентивному ремонту.

На данный момент завершены монтажные работы, проведены необходимые промывки и гидравлические испытания системы. Потребители 12 жилых домов по улице Кораблестроителей обеспечены теплоснабжением по обновленному участку сети.

Кроме того, в ходе работ модернизировали тепловую камеру по улице Кораблестроителей, которая соединила новые трубы с участком теплотрассы. Он введен в эксплуатацию в конце апреля вместе с новой построенной тепловой камерой.

Завершить восстановление нарушенного благоустройства намерены в III квартале текущего года.

Ранее на Piter.TV: реконструкция двух котельных на Канонерском острове завершится к концу 2024 года.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга