Из горящей квартиры в Петродворцовом районе Петербурга эвакуировали трех детей и женщину

Пострадал один ребенок.

В Петродворцовом районе 7 мая произошел квартирный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в трехкомнатной квартире дома 8к2 по улице Чебышевской поступила на пульт спасателей в 17:35. Отмечается, что в комнате площадью 15 "квадратов" полыхала обстановка на площади 1 "квадрат". Огонь ликвидировали к 18:18.

Из горящей квартиры эвакуировали трех детей и женщину, пострадал один ребенок. Его госпитализировали в медицинское учреждение города.

Тушили пожар 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Карпинского горела двухкомнатная квартира.

Фото: Piter.TV