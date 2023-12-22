На Карпинского горела двухкомнатная квартира

С огнем боролись 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

В Калининском районе сегодня, 7 мая, произошел пожар. На улице Карпинского в доме 38, корпус 7, вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:08. В двухкомнатной квартире на кухне площадью семь квадратных метров обгорела обстановка на площади два квадратных метра.

В 16:25 пожар был ликвидирован. С огнем боролись 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv

