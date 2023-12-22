В Ленобласти в понедельник обещают осадки и тепло

Столбики термометров покажут +18...+23 градуса.

В понедельник, 20 мая, обещают облачную с прояснениями погоду. Местами выпадут небольшие осадки. Днем в отдельных районах, на юге, прогремит гроза. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти.

Ночью подует юго-западный, западный ветер со скоростью 2-7 м/с. Днем будет задувать северо-западный, северный ветер 5-10 м/с. При грозе порывы будут достигать до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8...+13 гр., днем воздух прогреется до +18...+23 гр., на севере местами до +15 гр.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что в карьерах Парка Героев-Пожарных умирает рыба.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти