В  переулке Гривцова малышка отравилась угарным газом во время пожара

Пострадавшую доставили в больницу им. Раухфуса.

В переулке Гривцова накануне произошел пожар. В результате случившегося пострадал младенец.

По информации Piter.tv, инцидент случился в двухкомнатной квартире. Пламя распространилось по площади один квадратный метр.

Возгорание потушили жители дома до прибытия спасателей. Во время пожара трёхмесячная девочка надышалась угарным газом. Пострадавшую доставили в больницу им. Раухфуса.

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Устанавливается причина пожара.

Ранее на Piter.tv: пожарный попал под обрушение перекрытий горящей усадьбы в Москве.

Фото: Piter.tv