  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В  переулке Гривцова малышка отравилась угарным газом во время пожара
Сегодня, 10:58
258
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В  переулке Гривцова малышка отравилась угарным газом во время пожара

0 0

Пострадавшую доставили в больницу им. Раухфуса.

В переулке Гривцова накануне произошел пожар. В результате случившегося пострадал младенец. 

По информации Piter.tv, инцидент случился в двухкомнатной квартире. Пламя распространилось по площади один квадратный метр. 

Возгорание потушили жители дома до прибытия спасателей. Во время пожара трёхмесячная девочка надышалась угарным газом. Пострадавшую доставили в больницу им. Раухфуса.

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Устанавливается причина пожара.

Ранее на Piter.tv: пожарный попал под обрушение перекрытий горящей усадьбы в Москве.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, отравилась угарным газом, переулок гривцова, ребенок пострадал во время пожара, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии