Пожарный попал под обрушение перекрытий горящей усадьбы в Москве

Предсдавитель экстренного ведомства российской столицы попал под обрушение перекрытий горящей усадьбы Лопухиных в Москве. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. Известно, что инцидент зафиксирован во время ликвидации возгорания в здании, построенном в конце XVII века. Известно, что дом расположен по Малому Знаменскому переулку. Очевидцы отметили, что перекрытия начали полыхать между вторым этажом усадьбы и чердачным помещением.
Из-за возгорания произошло обрушение межэтажных перекрытий, под обрушение попал пожарный.
пресс-служба ГУ МЧС по Москве
В Telegram-канале "112" объяснили, что пожар произошел в усадьбе Лопухиных, здание которого на текущий момент принадлежит Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
СМИ: причиной взрыва в жилом доме в Рязани стал самогонный аппарат.
Фото и видео: Telegram / 112
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