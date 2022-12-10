Пожарный попал под обрушение перекрытий горящей усадьбы в Москве

Спасатель пострадал во время тушения усадьбы XVII века.

Предсдавитель экстренного ведомства российской столицы попал под обрушение перекрытий горящей усадьбы Лопухиных в Москве. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. Известно, что инцидент зафиксирован во время ликвидации возгорания в здании, построенном в конце XVII века. Известно, что дом расположен по Малому Знаменскому переулку. Очевидцы отметили, что перекрытия начали полыхать между вторым этажом усадьбы и чердачным помещением.

Из-за возгорания произошло обрушение межэтажных перекрытий, под обрушение попал пожарный. пресс-служба ГУ МЧС по Москве

В Telegram-канале "112" объяснили, что пожар произошел в усадьбе Лопухиных, здание которого на текущий момент принадлежит Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

СМИ: причиной взрыва в жилом доме в Рязани стал самогонный аппарат.

Фото и видео: Telegram / 112