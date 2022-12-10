СМИ: причиной взрыва в жилом доме в Рязани стал самогонный аппарат

В СМИ рассказали о том, что причиной взрыва в двухэтажном жилом доме в Рязани стал самогонный аппарат. Соответствующее заявление журналисты сделали со ссылкой на представителей экстренного ведомства по региону. В ГУ МЧС по Рязанской области отметили, что данная версия сейчас изучается экспертами как наиболее вероятная. Ранее местная прокуратура отметила, что хлопок газа произошел в связи с нарушением целостности газовой колонки. Губернатор субъекта РФ Павел Малков добавил, что пострадавшими на текущий момент стали двое жителей. Спасатели подтвердили факт спасения двух человек из-под завалов здания. Повреждены две квартиры.
По предварительной информации, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты.
сотрудники ГУ МЧС по региону.
В Башкирии при пожаре в бревенчатом доме пострадали два человека.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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