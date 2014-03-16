На место были направлены силы и средства МЧС и добровольной пожарной команды.

В Башкирии при пожаре в бревенчатом доме пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел утром 8 декабря в поселке Чишмы Чишминского района. Пожар произошел в бревенчатом жилом доме. На место были направлены силы и средства МЧС и добровольной пожарной команды.

В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. Их увезли в больницу Уфы. Причины пожара и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщали, что взрыв газа произошел в торговом доме "Таргим" в Назрани.

Видео: Telegram / МЧС Башкортостан