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В Башкирии при пожаре в бревенчатом доме пострадали два человека

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На место были направлены силы и средства МЧС и добровольной пожарной команды.

В Башкирии при пожаре в бревенчатом доме пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел утром 8 декабря в поселке Чишмы Чишминского района. Пожар произошел в бревенчатом жилом доме. На место были направлены силы и средства МЧС и добровольной пожарной команды.

В результате инцидента пострадали мужчина и женщина. Их увезли в больницу Уфы. Причины пожара и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщали, что взрыв газа произошел в торговом доме "Таргим" в Назрани.

Видео: Telegram / МЧС Башкортостан

Теги: башкортостан, бревенчатый дом, пожар, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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