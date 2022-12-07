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Взрыв газа произошел в торговом доме "Таргим" в Назрани

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В результате инцидента пострадали четыре человека, включая ребенка.

Взрыв газа произошел в торговом доме "Таргим" в Назрани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по Республике Ингушетия.

Инцидент произошел в здании на улице Муталиева. На первом этаже произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Его площадь составила 200 квадратных метров.

В результате инцидента пострадали четыре человека, включая ребенка. Их госпитализировали. По предварительным данным, взрыв не повредил несущие конструкции здания.

Ранее мы сообщали, что в ресторане Zuma во Владивостоке произошел пожар.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: взрыв газа, мчс, назрань, торговый дом
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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