В результате инцидента пострадали четыре человека, включая ребенка.

Взрыв газа произошел в торговом доме "Таргим" в Назрани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по Республике Ингушетия.

Инцидент произошел в здании на улице Муталиева. На первом этаже произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Его площадь составила 200 квадратных метров.

В результате инцидента пострадали четыре человека, включая ребенка. Их госпитализировали. По предварительным данным, взрыв не повредил несущие конструкции здания.

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Видео: Telegram / SHOT