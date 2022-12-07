Взрыв газа произошел в торговом доме "Таргим" в Назрани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по Республике Ингушетия.
Инцидент произошел в здании на улице Муталиева. На первом этаже произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Его площадь составила 200 квадратных метров.
В результате инцидента пострадали четыре человека, включая ребенка. Их госпитализировали. По предварительным данным, взрыв не повредил несущие конструкции здания.
Ранее мы сообщали, что в ресторане Zuma во Владивостоке произошел пожар.
Видео: Telegram / SHOT
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