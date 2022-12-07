В ресторане Zuma во Владивостоке произошел пожар, здание выгорело

Пламя начало распространяться из кухни заведения.

В известном ресторане Zuma во Владивостоке произошел пожар, здание полностью выгорело. Соответствующее заявление сделали представители региональной прокуратуры. В Приморском крае пояснили, что возгорание затронуло территорию в 500 квадратных метров. Пламя начало распространяться из кухни около часа ночи 7 декабря по местному времени (около 20 часов вечера 6 декабря по времени Москвы). Открытое возгорание специалисты смогли ликвидировать к 05:34 часам утра (в 22:34 по московскому времени).

В результате здание уничтожено огнём, люди, находившиеся внутри, покинули его самостоятельно, пострадавших нет. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление причин пожара. представитель прокуратуры Приморья

Уточняется, что прокуратура проконтролирует ход и результаты доследственной проверки по факту инцидента. Стоит напомнить, что Zuma считается одним из популярных городских заведений, которое предлагает клиентам паназиатскую кухню. Заведение находится на 33 месте в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости