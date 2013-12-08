В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Роман Старовойт уточнил, что режим в регионе будет действовать еще как минимум 15 суток.

В Курской области власти региона и члены антитеррористической комиссии продлили желтый уровень террористической опасности. Соответствующее заявление в видеообращении к подписчикам, жителям сделал глава Роман Старовойт. Он пояснил, что профильная встреча состоялась утром 6 декабря. Напомним, что специалисты приняли решение о введении "желтого уровня" опасности еще 11 апреля. Чиновники его уже продлевали с 21 ноября по 6 декабря текущего года.

Сегодня утром провёл заседание антитеррористической комиссии. Принято решение продлить желтый уровень террористической опасности с 17 часов сегодняшнего дня ещё на 15 суток. Роман Старовойт, губернатор Курской области

После атаки беспилотника возле курского аэродрома произошел пожар.

Фото и видео: Telegram / Роман Старовойт