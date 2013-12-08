После атаки беспилотника возле курского аэродрома произошел пожар

Очевидцы сообщают о том, что после атаки иностранного беспилотника возле курского аэродрома произошел пожар. В настоящее время губернатор Курской области Роман Старовойт пояснил в собственном Telegram-канале о том, что пламя охватило местный нефтенакопитель. Сведений ои пострадавших нет.
В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте.
Роман Старовойт, глава региона
МЧС: 6 декабря в Петербурге местами будет идти сильный снег.
Фото и видео: Telegram / Mash, BAZA
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