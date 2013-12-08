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После атаки беспилотника возле курского аэродрома произошел пожар

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Загорелся местный нефтенакопитель.

Очевидцы сообщают о том, что после атаки иностранного беспилотника возле курского аэродрома произошел пожар. В настоящее время губернатор Курской области Роман Старовойт пояснил в собственном Telegram-канале о том, что пламя охватило местный  нефтенакопитель. Сведений ои пострадавших нет.

В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте.

Роман Старовойт, глава региона

МЧС: 6 декабря в Петербурге местами будет идти сильный снег.

Фото и видео: Telegram / Mash, BAZA

Теги: беспилотники, курская область, роман старовойт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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