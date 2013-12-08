После атаки беспилотника возле курского аэродрома произошел пожар

Загорелся местный нефтенакопитель.

Очевидцы сообщают о том, что после атаки иностранного беспилотника возле курского аэродрома произошел пожар. В настоящее время губернатор Курской области Роман Старовойт пояснил в собственном Telegram-канале о том, что пламя охватило местный нефтенакопитель. Сведений ои пострадавших нет.

В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте. Роман Старовойт, глава региона

МЧС: 6 декабря в Петербурге местами будет идти сильный снег.

Фото и видео: Telegram / Mash, BAZA