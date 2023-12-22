Шойгу представили ударный квадрокоптер для дистанционного минирования

Глава Минобороны в Московском военном округе проверил производство БПЛА.

Российский перспективный ударный квадрокоптер, приспособленный для дистанционного минирования территории в условиях низкой видимости, представили отечественные производители министру по обороне страны Сергею Шойгу. Мероприятия состоялись на полигоне Московского военного округа, куда генерал армии прибыл с рабочим визитом. В профильном ведомстве уточнили, что ежемесячно местное предприятие готово выпускать порядка 30 таких дронов. А простота управления устройством и его интерфейс позволяют сократить время подготовки операторов до двух недель.

Дополнительно Сергею Шойгу показали линейку БПЛА, полезная нагрузка которых варьируется от 10 до 200 килограммов. В частности, на экспозиции находился беспилотник, оснащенный универсальными сбросами для использования различных типов снарядов в зависимости от решаемых задач.

Повышенная помехозащищенность каналов управления и передачи данных позволяет применять данный дрон в условиях постановки противником помех. пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России