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"Восток" улучшил тактическое положение на южнодонецком направлении

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Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 19 апреля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Военнослужащие улучшили положение по переднему краю, а также сорвали усиление Вооруженных сил Украины собственных передовых позиций и подвоз боеприпасов в районах населенных пунктов Владимировка, Старомайорское, Дорожнянка. Дополнительно подразделения уничтожили инженерную группу ВСУ, размещенную севернее Луговского. 

Уничтожено до 140 военнослужащих противника, сСАУ АS-90 "Брейвхард" производства Великобритании, четыре автомобиля, 20 дронов и три склада боеприпасов.

Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Бомбардировочная авиация, тяжелые огнеметными системы и артиллерия поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58 мотопехотной, 72 механизированной бригад, 102 и 128 бригад территориальной обороны армии киевского режима около Водяного, Угледара, Урожайного, Малиновки и Старомайорского. 

Экипаж Ми-35М поразил под купянском подразделения ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр гордеев, всу, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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