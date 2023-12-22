Экипаж Ми-35М поразил под купянском подразделения ВСУ

В Минобороны сообщили о поражении объекта ВСУ на СВО.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М поразил неуправляемыми авиационными ракетами опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие уточнили, что после применения средств поражения, экипаж боевой машины выполнил противоракетный маневр, а затем выпустил тепловые ловушки. Затем борт вернулся на аэродром вылета. Летчик Владислав рассказал журналистам, что задача выполнена несмотря на плохие метеорологические условия, туманы, низкую облачность, плохую видимость.

ВС РФ улучшили тактическое положение на авдеевском направлении.

Фото и видео: Минобороны России