Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции на авдеевском направлении продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 апреля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер отметил, что военнослужащие активными действиями улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 68 егерской, 24, 47 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Артемово, Семеновка, Нетайлово и Орловка.

Отразили семь контратак подразделений 24, 115 механизированных, 71 егерской бригад, 78 десантно-штурмового полка ВСУ в районах Новокалиново, Новгородского, Водяного, Первомайского, Бердычей и Новобахмутовки. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Авиаиця и артиллерия совершили огневое поражение по 380 выявленным целям противника, в том числе 25 опорным пунктам и около 120 позициям полевой артиллерии армии киевского режима. ВСУ лишились до 130 человек живой силы убитыми и ранеными, бронированной машины, 155-миллиметровой гаубицы М777 американского производства, 152-миллиметрового орудия Д-20.

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Фото и видео: Минобороны России