  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:30
99
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа омским производителем танков и ТОС

0 0

Генерал армии посетил производство танков и ТОС.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проинспектировал предприятие в Омской области, производящее для нужд армии танки и тяжелые огнеметные системы. Государственный оборонный заказ реализовывается на территории местного оборонно-промышленного комплекса. В профильном ведомстве уточнили, что специалисты предприятия создали очередную партию бронированной техники, которая уже готова для отправки в войска, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции. К текущему моменту танки погружены на железнодорожные платформы.

Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Специалисты доложили высокопоставленному генералу, что в настоящее время танки Т-80БВМ нового образца при производстве уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки "Накидка", а также дополнительно защищаются козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни.

Российские Су-25 нанесли удар по технике ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: гособоронзаказ, минобороны, омская область, сергей шойгу, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии