Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа омским производителем танков и ТОС

Генерал армии посетил производство танков и ТОС.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проинспектировал предприятие в Омской области, производящее для нужд армии танки и тяжелые огнеметные системы. Государственный оборонный заказ реализовывается на территории местного оборонно-промышленного комплекса. В профильном ведомстве уточнили, что специалисты предприятия создали очередную партию бронированной техники, которая уже готова для отправки в войска, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции. К текущему моменту танки погружены на железнодорожные платформы.

Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Специалисты доложили высокопоставленному генералу, что в настоящее время танки Т-80БВМ нового образца при производстве уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки "Накидка", а также дополнительно защищаются козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни.

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Фото и видео: Минобороны России