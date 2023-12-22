Российские Су-25 нанесли удар по технике ВСУ на Донецком направлении

Летчики ВКС РФ выполнили боевую задачу на СВО.

Экипажи российской штурмовой авиации от Воздушно-космических сил страны на самолетах Су-25 совершили воздушный удар по подразделениям Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне.

Выполнили задачу по поддержке сухопутных войск. Выполнили взлет с аэродрома базирования, вышли в район цели, связались с передовым авиационным наводчиком, выполнили пуск ракет с кабрирования. По докладу авиационного наводчика, все цели были поражены. Роман, летчик одного из Су-25

Известно, что данный удар был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника. запуски вооружения производились парами истребителей, с малых высот. После выполнения боевой задачи пилоты совершили маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. Далее самолеты вернулись на аэродром вылета. После возвращения воздушных средств местные представители из инженерно-технического состава провели обслуживание техники и подготовили ее к повторному вылету.

Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения.

Фото и видео: Минобороны России