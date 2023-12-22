Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения

В МО РФ рассказали о рабочей поездке министра в парк "Патриот".

Российскому министру по обороне Сергею Шойгу в подмосковном конгрессно-выставочном парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов отечественных видов вооружения, а также военной и специальной техники и военно-технического имущества. Свои проекты презентовали 18 предприятий промышленности страны. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Известно, что генерал армии проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, обеспечение военнослужащих с учетом их опыта проведения специальной военной операции.

Глава МО заслушал доклады заместителей министра обороны Российской Федерации и руководителей центральных органов военного управления МО РФ о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения ВС РФ. пресс-служба Минобороны РФ

МО РФ заявило об уничтожении снайперами пары стрелков ВСУ на артемовском направлении.

Фото и видео: Минобороны России