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Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения

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В МО РФ рассказали о рабочей поездке министра в парк "Патриот".

Российскому министру по обороне Сергею Шойгу в подмосковном конгрессно-выставочном парке "Патриот" представили более 30 перспективных образцов отечественных видов вооружения, а также военной и специальной техники и военно-технического имущества. Свои проекты презентовали 18 предприятий промышленности страны. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Известно, что генерал армии проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, обеспечение военнослужащих с учетом их опыта проведения специальной военной операции.

Глава МО заслушал доклады заместителей министра обороны Российской Федерации и руководителей центральных органов военного управления МО РФ о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения ВС РФ.

пресс-служба Минобороны РФ

МО РФ заявило об уничтожении снайперами пары стрелков ВСУ на артемовском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: минобороны, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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