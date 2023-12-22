МО РФ заявило об уничтожении снайперами пары стрелков ВСУ на артемовском направлении

В зоне СВО десантники устранили опытного стрелка вместе с группой прикрытия.

Снайперская группа от уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ликвидировала пару стрелков в зоне специальной военной операции, а также взяла в плен четырех военнослужащих армии киевского режима на артемовском направлении. Специалисты получили информацию от разведывательной службы о том, что в их зоне ответственности работает снайпер противника с группой прикрытия. В результате командование решило дать задание по ликвидации цели. Военнослужащие выдвинулись в предполагаемый район нахождения объекта, оборудовали позиции по отслеживанию снайпера ВСУ. Тот был найден лишь на пятые сутки наблюдения.

Одна из самых результативных снайперских групп российской армии - десантники уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады - в снайперской дуэли уничтожили противника и захватили в плен четверых солдат ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

В пресс-службе профильного ведомства заметили, что в результате снайперской дуэли был ликвидирован опытный снайпер одного из специальных подразделений ВСУ и его группа прикрытия, в которой находилось семь человек. Командир российской группы добавил, что дополнительно наши снайперы уничтожили на участке несколько БПЛА.

Для эвакуации своих бойцов противником была направлена еще одна группа из четырех националистов, на которую устроила засаду наша снайперская пара с группой прикрытия. В результате группа эвакуации ВСУ была захвачена в плен в полном составе. пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России