Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции сорвали усиление передовых позиций Вооруженных сил Украины, которое противник намеревался провести вблизи населенного пункта Урожайное, а также поразили опорные пункты войск противника около Владимировки и Макаровки. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 17 апреля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев.

В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали усиление противником передовых позиций в районе Урожайного. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Офицер заметил, что бомбардировочная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы уничтожены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады территориальной обороны. ВСУ потеряли до 80 человек личного состава убитыми и ранеными, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", буксируемую гаубицу Д-20, две единицы автомобильной техники, два дрона самоходного типа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель".

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Фото и видео: Минобороны России