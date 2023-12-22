МО РФ: расчет РСЗО "Град" ВДВ уничтожил скопление живой силы ВСУ в Часовом Яре

Десантники выполнили задачу на СВО.

Расчет реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" от Костромского гвардейского артиллерийского полка ивановского соединения ВДВ уничтожил скопление живой силы, а также командный пункт Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Объект противника располагался в ангаре на промышленной территории вблизи населенного пункта Часов Яр.

С получением боевой задачи на уничтожение обнаруженного скопления живой силы ВСУ, а также командного пункта. Расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам. пресс-служба Минобороны РФ

После первого залпа военнослужащие произвели корректировку стрельбы с последующим повторным залпом. В результате десантники при помощи РСЗО ликвидировали до одного взвода резервов ВСУ.

МО РФ сообщило о срыве попытки ВСУ провести разведку на белгородском направлении.

Фото и видео: Минобороны России