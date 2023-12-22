Военнослужащие рассказали об успешном задании на СВО.

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" от "Северной" группировки сорвал попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести радиоэлектронную разведку позиций на белгородском направлении. Как рассказал журналистам от министерства по обороне оператор модуля, противник предпринимал попытки при помощи самолета, однако радары армии киевского режима были ослеплены.

Была применена ответная помеха, радары были ослеплены, и в течение буквально трех-четырех минут противник свою деятельность прекратил и с наших экранов пропал. оператор модуля помех с позывным "Веселый"

Напомним, что комплекс РЭБ "Красуха" способен ослепить самолет противника, но и дополнительно с точностью определить, что именно за воздушный борт попал в зону обнаружения. Боевой расчет заставляет противника подняться в зону видимости и досягаемости средств огневого поражения противовоздушных средств обороны для дальнейшей ликвидации цели.

"Запад" сообщил об улучшении позиций на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России