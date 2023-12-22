Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 апреля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Он заметил, что при помощи артиллерии и авиации мотострелки улучшили свое положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады и 103-й бригады территориальной обороны армии киевского режима, размещенно в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка.

Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы группировки уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе три "Лелеки-100", две "Валькирии", "Фурия" и "Спектатор". Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Потери противника составили до 30 человек личного состава ВСУ убитыми и ранеными, две станции РЭБ "Анклав-Н" и "Пластун", две единицы автомобильной техники. Во время контрбатарейной борьбы операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" и артиллерией уничтожены две буксируемые гаубицы М777 и М198 американского производства, самоходная артиллерийская установка М109 "Паладин" производства США, пять миномётных расчетов противника.

МО РФ: экипаж Ми-35 поразил опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России