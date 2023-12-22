МО РФ: экипаж Ми-35 поразил опорные пункты и живую силу ВСУ на купянском направлении

Российская авиация успешно поразила цель ВСУ на СВО.

Экипаж российского боевого вертолета Ми-35 при помощи отечественных неуправляемых авиационных ракет С-8 поразил опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что пилоты армейской авиации выполнили задачу. Операция реализована при поддержке наводчика. По его сведениям, всем цели противника оказались успешно поражены.

На отходе после удара сработал комплекс БТО (бортовой комплекс обороны ). Произвели отстрел тепловых ловушек. Используя рельеф местности, в ближайший овраг нырнули и ушли из зоны поражения летчик-оператор вертолета Алексей

Группировка "Восток" сообщила о срыве усиления позиций ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России