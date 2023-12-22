Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции сорвали усиление передовых позиций Вооруженных сил Украины, которое противник намеревался провести вблизи населенных пунктов Урожайное, Приютное и Чаривное. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 14 апреля руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев.

В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

Офицер пояснил, что артиллерия, тяжелые огнеметные системы и бомбардировочная авиация поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ, размещенные около Водянова, Урожайного и Старомайорского. Дополнительно у противника ликвидировано девять беспилотников самолетного типа.

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Фото и видео: Минобороны России